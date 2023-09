Coppa Davis 2023 | Francia-Svizzera 3-0 | Mannarino e Humbert vincono i singolari | poi il doppio cala il tris

(Di martedì 12 settembre 2023) Laottiene un’importantissima vittoria nella prima giornata del Gruppo B dia Manchester. La formazione transalpina si è imposta per 3-0 contro laed ora si giocherà la qualificazione al prossimo turno nelle prossime sfide contro i padroni di casa della Gran Bretagna e l’Australia. Per gli elvetici, invece, un ko pesante e che forse pregiudica già le possibilità di qualificarsi. Nel primo singolare Adrianha fatto valere la maggior esperienza contro Dominic Stricker, una delle grandi sorprese dell’ultimo US Open. Una battaglia molto intensa con il transalpino che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Nella prima frazione è decisivo il break nel quarto gioco, mentre nel secondo èa dominare ...

Cile avanti 2 - 0 con la Svezia dopo i due singolari che hanno aperto il girone A delle Finals di. Alla Unipol Arena di Bologna, Cristian Garin ha battuto 7 - 6, 3 - 6, 7 - 5 Leo Borg , figlio del mitico Bjorn. Nicholas Jarry ha invece avuto la meglio in due set di Elias Ymer (6 - 2, ...Sono iniziate male le finali diper la Svizzera. Sul veloce di Manchester Dominic Stricker (ATP 90) e Stan Wawrinka (40) non sono riusciti a portare a casa nessuno dei due singolari della sfida d'apertura del Gruppo B ...All'Unipol Arena nella sfida tra i numeri 2, la spunta il cileno contro il figlio di BjornFinals 2023 - Group Stage Gruppo A (Bologna, Italia) SVEZIA - CILE 0 - 1 C. Garin (CHI) b. L. Borg (SWE) 7 - 6 (6) 3 - 6 7 - 5 Il raggruppamento di Bologna si apre con la sfida tra Cile e ...Interviste Tennis L'Italia sarà impegnata a Bologna Indal 12 al 17 settembre per la fase a gironi che comprende Svezia, Cile e Canada. Nelle ultime settimane si è parlato molto della mancata convocazione di Fabio Fognini da parte del mister ...

Sicuramente questa partita giocata in Svezia o in Cile avrebbe avuto una risposta di pubblico più consistente, ma questi sono i lati negativi della formula attuale della Coppa Davis. Sicuramente ...Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel rivela la telefonata con l'ex numero uno azzurro: "Mi ha riempito di gioia" ...È tutto pronto per l’inizio della fase a gironi di Coppa Davis 2023. Gli appuntamenti sono collocati in tutta Europa: da Manchester a Spalato, da Valencia a Bologna. Ed è proprio nella città emiliana ...