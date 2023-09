Contrordine. Nella lista dei problemi degli italiani il clima è al primo posto. L'immigrazione non c'è

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 settembre 2023) Un report della Open society di George Soros racconta il funzionamento delle democrazie condotto in 30 paesi. La direttrice Samarasinghe ad Huffpost: "Emerge un messaggio che non ci aspettavamo, un pensiero non in linea con i risultati elettorali e i cavalli di battaglia delle forze al governo"