Contributi gratis per alcuni italiani | solo se hanno questo requisito | ecco quale

(Di martedì 12 settembre 2023) L’Inps, al fine di agevolare l’accesso alla pensione ed aumentare l’importo di quest’ultima, ha deciso di riconoscere iper determinati periodi in cui si è verificata l’interruzione delle attività lavorative. Quello che può sembrare incredibile è che l’INPS riconosce talianche per periodi che corrispondono a congedi di maternità avvenuti al di fuori di rapporti lavorativi.come presentare domanda per avvicinarsi alla pensione.: per chi e come fare domanda Oggi il settore lavorativo appare sempre più complesso e per arrivare ad una stabilità lavorativa accettabile ci si impiegano molti anni. E se alla difficoltà di trovare lavoro combiniamo anche tutte quelle situazioni che vanno a caratterizzare le nostre vite, l’accesso ad una ...

L'Inps, al fine di agevolare l'accesso alla pensione ed aumentare l'importo di quest'ultima, ha deciso di riconoscere i contributi gratis per determinati periodi in cui si è verificata l'interruzione ...