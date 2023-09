Continua la soap opera tra Mirko e Perla | “La sua famiglia mi ha minacciato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 settembre 2023)Brunetti dopo il confronto televisivo, qualche giorno fa a Uomini e Donne, conVatiero è stato in silenzio, ma dopo che quest’ultima lo ha definito “pessimo e vergognoso” , ha deciso di replicare. Ecco cosa è successo Dopo “Temptation Island”si sono ritrovati faccia a faccia nella prima puntata della nuova stagione di “Uomini e Donne”. In studio i due ex si sono presentati con i rispettivi nuovi partner, conosciuti proprio nella trasmissione condotta da Filippo Bisciglia., dopo aver stretto la mano alla nuova fidanzata di, Greta, ha attaccato il suo ex: la ragazza, infatti, giudica inspiegabile il comportamento del ragazzo: dopo il programma estivo, infatti, i due non hanno avuto modo di chiarirsi vis a vis. “Per me è una cosa vergognosa non ...