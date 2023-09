Conte sbugiardato dal sito di fact checking | il superbonus non ha creato un milione di posti di lavoro

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 settembre 2023) Da qualche tempo il presidente del Movimento 5 Stelle Giusepperipete una cifra iperbolica sui presunti benefici del110 per cento per l’Italia. L’ex presidente del Consiglio sostiene che il bonus edilizio «haundidi». “Giuseppi” ha ripetuto la roboante cifra in più occasioni: l’8 settembre in un’intervista con il Corriere della Sera, il giorno prima in un post su Facebook, il 5 settembre in un’intervista con il Quotidiano Nazionale e anche il 3 settembre al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Ma una balla ripetuta più volte resta una balla. IldiPagella Politica, specializzato appunto nel verificare le dichiarazioni dei leader politici, pubblica dati alla mano i numeri ...