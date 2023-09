Consumi | carrello della spesa meno green

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 settembre 2023) L’analisi condotta dall’Osservatorio Immagino di Gs1 Italy: -4,3% dei volumi venduti: i prodotti ‘sostenibili’, che riportano sulle confezioni alun riferimento al loro impegno sul frontesostenibilità, non reggono al taglio. L’analisi condotta dall’Osservatorio Immagino di Gs1 Italy ne ha individuati oltre 36mila (pari al 27,2% dei quasi 133mila prodotti monitorati) che nel 2022 hanno superato i 15 miliardi di euro di incassi tra supermercati e ipermercati italiani (35,7% del totale): rispetto al 2021 questo paniere ha perso -4,3% dei volumi venduti ma, per effetto soprattutto dell’aumento dei prezzi, ha aumentato di +8,6% il giro d’affari. “Il grocery che comunica in etichetta ...