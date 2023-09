Congo | comunità sfrattate | le multinazionali fanno il pieno di cobalto

'L' espansione delle miniere di cobalto e rame su scala industriale nella Repubblica democratica delha portato allo sgombero forzato di interee a gravi violazioni dei diritti umani , tra cui aggressioni sessuali , incendi dolosi e percosse '. L'accusa viene dal rapporto di Amnesty ...Sono numerose infatti ledella Repubblica Democratica del, luogo ricco di queste preziose risorse, che stanno subendo crimini come aggressioni sessuali, incendi dolosi e percosse. Come ...... che ha sede nella RDC, descrivono in dettaglio come la corsa delle multinazionali a espandere le attività minerarie abbia costretto lead abbandonare le proprie case e i terreni agricoli. "...Amnesty International ROMA - L'espansione, su scala industriale, delle miniere di cobalto e rame nella Repubblica Democratica delha portato al trasferimento forzato di interee a gravi violazioni dei diritti umani, tra cui aggressioni sessuali, incendi dolosi e percosse. In un rapporto congiunto, dal titolo " ...

Congo, comunità sfrattate: così le multinazionali fanno il pieno di cobalto Affaritaliani.it