Concorso Ministero delle Imprese e del Made in Italy 2023

Leggi su posizioniaperte

(Di martedì 12 settembre 2023) Ile delin(MIMIT) ha appena emesso unpubblico per diplomati, di rilevanza nazionale per il reclutamento di 338 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato. Questa iniziativa offre un’opportunità unica per coloro che desiderano lavorare in un contesto strategico per lo sviluppo economico e industriale dell’Italia. Le Posizioni Disponibili Le posizioni messe asono distribuite in diversi ruoli, ognuno dei quali svolge un ruolo cruciale nell’ambito del. Ecco una panoramicacategorie e dei relativi posti disponibili: 90 posti per Assistenti Amministrativi (Codice 01): Questi professionisti supportano l’amministrazione del ...