Concorso ASST di Legnano | Bando per Dirigente Medico

(Di martedì 12 settembre 2023)Pubblico per la copertura 1 un posto di, disciplina di nefrologia, presso ladi. In aderenza alla deliberazione numero 426/2023 emessa in data 9 agosto 2023, si rende noto l’annuncio di unpubblico finalizzato alla scelta di unspecializzato nell’ambito dell’area medica e delle specialità mediche, con particolare enfasi sulla disciplina di nefrologia.diL'intero testo deldiè stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 35 del 30 agosto 2023. È possibile consultarlo, entro il quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla ...

... inoltre, sottolinea in estrema sintesi "che la replica dell'Sette era stata 'Problemi diffusi ... Non è possibile che un primario legittimamente nominato dopopubblico non possa esercitare ...... in una forma semplice e alla presenza del dottor Rosario Canino , direttore sanitario di... Per quanto riguarda gli altri concorsi stiamo valutando di fare unper personale ...... per conoscenza, al commissario dell'Sette Laghi Giuseppe Micale e al direttore di Ats ... Non è possibile che un primario legittimamente nominato dopopubblico non possa esercitare al ...

Concorso per 130 infermieri presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana Nurse Times

Concorsi settembre 2023: 30 Infermieri Asst Valtellina Se sei un infermiere qualificato e stai cercando una posizione a tempo indeterminato, l’Asst Valtellina potrebbe essere l’opportunità che fa per ...SARONNO, 7settembre, 2023 – “Numerose nuove figure professionali hanno preso servizio presso il Presidio Ospedaliero di Saronno e altre saranno inserite in organico nei prossimi mesi”, queste le parol ...