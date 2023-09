Concorso ASP di Siracusa | 16 Posti da Dirigente Medico

(Di martedì 12 settembre 2023) Conferimento, per la copertura di 16dia tempo indeterminato, disciplina di medicina d’urgenza, presso l’AOU di Verona. Si comunica che mediante la deliberazione n. 1049 datata 3 agosto 2023 è stato indetto unpubblico, basato su valutazione dei titoli ed esami, al fine di coprire sedici posizioni vacanti dinella disciplina della medicina d’emergenza-urgenza, con contratto a tempo indeterminato. Bando diIl testo completo del bando di, contenente i requisiti e le modalità per la partecipazione, nonché le discipline coinvolte, è disponibile presso l'albo dell'Azienda e sul sito internet aziendale all'indirizzo www.asp.sr.it. Requisiti ed Invio della Domanda Il ...

L'di Siracusa ha indetto unpubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 16 dirigenti medici per l'Area di Emergenza - Urgenza. Il bando è pubblicato nella Gurs ...L'di Siracusa ha indetto unpubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 16 dirigenti medici per l'Area di Emergenza - Urgenza. Il bando è pubblicato nella GURS ......ha sottoscritto il contratto alla presenza del commissario straordinario dell'di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra (a sinistra nella foto) che si è complimentato con il vincitore del, tra ...

Asp di Siracusa, al via concorso per 16 assunzioni InSanitas.it

L’ On. Rosellina Marchetta, deputato Segretario all’ ARS, ha presentato un’ interrogazione al Presidente della Regione Schifani e all’Assessore per la Salute Volo volta a promuovere “Chiarimenti ...L’Asp di Siracusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 16 dirigenti medici per l’Area di Emergenza-Urgenza. Il bando è pubblicato nella Gurs ...