Con le riforme di Valditara arriva il nuovo orientamento | così potrebbe fare la differenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) di Cristian Pagliariccio* Con l’introduzione di una serie divolute dal ministro Giuseppe, e altre in cantiere, l’anno scolastico 2023-2024 inizia con numerose novità. Tra queste, c’è il. In sintesi, cosa accadrà? A partire dal decreto n. 328 del 22 dicembre 2022 c’è stato un cambio sostanziale, ovvero sono state introdotte 30 ore dinelle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Per il triennio delle scuole secondarie di secondo grado, le 30 ore annuali saranno obbligatoriamente svolte in orario curriculare. Inoltre, alcuni/e docenti amplieranno le loro funzioni, assumendo due nuovi ruoli: “Tutor”, per aiutare studenti e famiglie nei momenti di scelta dei percorsi formativi e/o professionali; “Orientatore”, per favorire l’incontro tra ...