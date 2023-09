Con Arnautovic l’Austria replica a… Lukaku! Trionfo in Svezia

(Di martedì 12 settembre 2023)vince 1-3 ine si mantiene al primo posto a pari punti col Belgio, che batte 5-0 l’Estonia con doppietta di Lukaku. Così come l’ex centravanti dell’Inter due gol anche per. A SEGNO DUE VOLTE – Gran vittoria del, che con una ripresa di spessore ha la meglio dellaper 1-3. All’intervallo 0-0 alla Friends Arena, poi sblocca Michael Gregoritsch al 53?. Diventa poi decisivo Marko, aprendo la doppietta al 56? con un tiro a incrociare e proseguendo al 69? su rigore. Inutile la rete di Emil Holm dell’Atalanta al 91? per la. Perstasera due volte a bersaglio, come Davide Frattesi in Italia-Ucraina. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile ...

Sguardo all'attuale classifica del Gruppo Fil Belgio in vetta10 punti assieme all'Austria ... Lienhart P., Alaba D., Mwene P., Laimer K., Seiwald N., Schlager X., Sabitzer M.,M., ...Lo scorso fine settimanae compagni non hanno preso parte alla giornata di qualificazioni ma sono comunque scesi in campo, pareggiando 1 - 1 nell'amichevolela Moldavia. Come vedere ...Per i nerazzurri invece non si prospetta nessuna novità di formazione tra gli undici titolari,il centrocampo confermato e l'attacco che sarà composto da Lautaro e Thuram,pronto a ......gli arrivi di Pavard e Davide Frattesi che sono costati complessivamente più di 60 milioni di ... dove questa estate sono arrivati Marcus Thuram e Alexis Sanchez a parametro zero mentre...

Una giornata particolarmente fortunata per i giocatori dell’Inter nelle qualificazioni ad Euro 2024: oltre a Frattesi, in gol per ben due volte nella gara tra Italia e Ucraina, anche Arnautovic si è ...Tante le gare in programma nella serata di oggi 12 settembre, in cui scenderanno in campo tra le altre il Belgio di Romelu Lukaku contro l’Estonia e l’Austria di Marko Arnautovic contro la Svezia. Di ...Rangnick punta sull'interista Arnautovic in attacco, insieme a Gregoritsch. Centrocampo formato dalla coppia Schlager-Seiwald. Difesa diretta da Alaba, in coppia con Lienhart. Come terzini agiranno ...