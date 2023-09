Comunicato Napoli su Kvaratskhelia | Ziliani | “Parole ADL diventate scandalo nazionale”

(Di martedì 12 settembre 2023) Il giornalista Paoloè tornato sulledel presidente del, Aurelio De Laurentiis, e sulla nota relativa a. Lepronunciate dal presidente del, Aurelio De Laurentiis, nel suo recenteriguardante il futuro di Khvicha, stanno scatenando un vero e proprio. Paolo, noto giornalista del ‘Il Fatto Quotidiano’, ha analizzato in dettaglio il linguaggio utilizzato nelufficiale del club e le conseguenti critiche.ha espresso la sua opinione attraverso i suoi account social personali, sottolineando come l’uso del termine “cazzata” messo tra virgolette nel ...

La Federazione Italiana Giuoco Calcio Dipartimento Interregionale hala rimodulazione del calendario di serie D raggruppamento I successiva all'avvenuta ...del Real Casalnuovo di. Non ...Ai fini della refertazione farà naturalmente fede quantodagli enti organizzatori a ... Per la gara tra il Genoa e ilse gli spettatori saranno meno di 33mila l'under è a 1,75, se ...... si segnalano le performance positive di Torino, Milano,, Ascoli Piceno, Livorno e Siena ; i ... Per informazioni sulla revisione si rimanda alstampa "Commercio con l'estero e prezzi ...... Giovanni Scotto : "Salvo "miracoli", Diego Demme resta a. Ieri contatto con l'agente del calciatore, che hache al momento non ci sono offerte concrete per il centrocampista. Il ...

Duro comunicato del Napoli: “Su Kvara cazzate da parte dei media: mai parlato del suo rinnovo” SOS Fanta

Il comunicato shock del Napoli: "Si tratta di ca**ate!" La7

Le parole pronunciate dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, nel suo recente comunicato riguardante il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, stanno scatenando un vero e proprio scandalo ...Paolo Ziliani, firma de 'Il Fatto Quotidiano', torna a parlare del comunicato della SSC Napoli sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia e dei toni utilizzati dalla società, poi criticata da alcuni media: ...Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha scritto un post sui social: "Salvo "miracoli", Diego Demme resta a Napoli. Ieri contatto con l'agente del calciatore, che ha ...