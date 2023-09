Complicità e silenzi assordanti | 30 anni senza Elisa Claps

..."" di cui parla potranno mai essere chiarite "Non credo. Certi segreti resteranno sepolti sempre. Mi auguro quantomeno ci sia una condanna sociale per i comportamenti omissivi e i...Erano gli anni in cui l'alibi del partito comunista al servizio di potenze straniere giustificavae crimini. Questa medesima esperienza è stata vissuta per decenni dai Paesi ...Con sicureMussolini fu fatto liberare mentre era rinchiuso in una caserma dei Forestali ... proprio per fare emergere dai loro stessi, e dal mutismo anche istituzionale intorno alle ...

"Non entrate in quella chiesa". Quelle ombre che restano sull ... ilGiornale.it