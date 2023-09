Come sarà il bonus benzina in arrivo

(Di martedì 12 settembre 2023) Il governo studia una misura per neutralizzare il caro carburanti. Qualcosa verrà fatto, non sembrano esserci più dubbi. Rispetto alle ultime indiscrezioni riprende quota l'idea di undestinato solo alle famiglie meno abbienti. Per quanto la misura si annunci tecnicamente complicata...

Guardando a questo europeo penso alle nostre esultanze, i nostri abbracci e credo che questi momenti siano quelli che ti preparano per i momenti crucialisicuramentela gara importantissima ...... tanto da congelare'contromisura' quasi 36 miliardi di euro aerano destinati a Varsavia per ... ha affermato, 'rallenteranno nel 2023 ma non cirecessione'. I fondamentali del Paese, a ...Quando mi abbandoniil loro primo inedito. Parla di quando ci si saluta la sera per tornare a casa...'. Sorride e, manco a dirlo, Cecchetto sta sul pezzo. Claudio,conobbe Mike Bongiorno '...