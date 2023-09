“Come raggiungere la regolarità intestinale con 3 ‘trucchi' ” | il video della naturopata fa 4 milioni di views | i commenti? Ironici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Si chiama Janine Bowring, è unacanadese con 870.000 follower su TikTok. Cosa fa? Dà consigli legati al benessere. Ora, fermo restando che bisogna fare attenzione a qualsisi consiglio sul benessere trovato sui social e che quindi anche in questo caso occorre consultare un medico prima di fidarsi di Bowring, ha fatto il giro dei tabloid un suonel quale parla diandare in bagno, quindi vincere la pigrizia(già) senza problemi in 3 sole mosse. Unvirale con quasi 4di. Suggerimento numero uno: mangiare fichi. Secondo lafunzionanoun potente lassativo naturale: “I fichi sono fantastici. Sono ricchi di fibre, ottime per aiutare contro la stitichezza”. Il secondo ...