Colpo Di Scena Al Grande Fratello 2023 | Una Concorrente Ha Mentito!

(Di martedì 12 settembre 2023) Nemmeno il tempo di iniziare questa nuova edizione del, che già fioccano segnalazioni sui concorrenti. Unain particolare, é stata accusata di aver mentito sia agli autori che al pubblico. Di chi si tratta? Soprattutto, su cosa ha mentito? Ecco tutti i dettagli! Anita ha mentito: non é single! Ilé iniziato da poche ore e già una delle concorrenti é finita al centro di una bufera sul web. Pare che questa gieffina, a differenza di quanto dichiarato in diretta Tv, sia invece fidanzata. Insomma, avrebbe mentito sul suo stato sentimentale. Ma di chi stiamo parlando? Di Anita Olivieri, la bionda che, nel corso della prima puntata, ha varcato la porta rossa insieme all’altro gieffino Giuseppe Garibaldi. Anita, nella clip di presentazione, si é ...

PARIGI " Ildidel reintegro a Napoli dell'ex sovrintendente del teatro San Carlo Stéphane Lissner " che ha impugnato il "pensionamento" a 70 anni per effetto delle nuove normative introdotte dal ...Accolto il ricorso del manager francese che con un decreto legge del governo era stato rimosso dall'incarico per limiti d'età, ora è di nuovo sovrintendente e direttore artistico del Massimo ...Ilè stato inferto dalla polizia ad Anzio, litorale della provincia romana, dove gli ...hanno quindi deciso di effettuare un servizio di appostamento al fine di osservare a distanza la. La ...dinella vicenda del teatro San Carlo: il giudice del lavoro di Napoli ha accolto in via cautelare il ricorso dell'ex sovrintendente e direttore artistico Stephane Lissner, che ha ...

Colpo di scena al Teatro San Carlo: il tribunale di Napoli ordina il ... L'HuffPost

Meteo: in arrivo temporali e grandine. Ecco il colpo di scena Affaritaliani.it

La soap opera “Terra Amara“, trasmessa su Canale 5, è nota per i suoi colpi di scena e la puntata di domani, mercoledì 13 settembre 2023 non fa eccezione. Le sorti di Mujgan e del piccolo Kerem Ali ...Le anticipazioni turche sulla soap My home my destiny dicono che Mehdi sorprende l’ex moglie Zeynep dandole un bacio ...Continua a tenere banco il caso Daniele Verde in quel dello Spezia, partito con il piede sbagliato in Serie B. L’attaccante italiano ha ricevuto diverse lusinghe dalla Turchia e sarebbe finito ai ...