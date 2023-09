Coco Gauff | “I sogni diventano realtà e questo è pazzesco”

(Di martedì 12 settembre 2023) E’ stata una delle più belle storie di questi US Open e soprattutto la nascita probabilmente di una nuova stella del tennis mondiale.si è imposta nel grande slam di casa battendo in finale le neo-numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. Da quella bambina che era andata a vedere le altre campionesse giocare a vincere il titolo lei nel giro di qualche anno.: “Venus e Serena mi hanno permesso di credere insogno”– Crediti foto:FacebookCosìha parlato nel post gara del match contro la Sabalenka come raccolto da Supertennis: “Venus e Serena? Sono il motivo per cui ho in manotrofeo oggi, a dire il vero. Mi hanno permesso di credere in ...

E' stata una delle più belle storie di questi US Open e soprattutto la nascita probabilmente di una nuova stella del tennis mondiale. Coco Gauff si è imposta nel grande slam di casa battendo in finale ...