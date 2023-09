(Di martedì 12 settembre 2023) Qualche giorno orsono Microsoft ha fornito una spiegazione di come un gruppo di cyber criminali vicini al governo di Pechino sarebbe riuscito a violare svariati account di posta elettronica del governo degli Stati Uniti. Come normalmente accade quando si tratta di attività di spionaggio è molto difficile avere una precisa idea dell’entità dei danni causati dall’attacco. Tuttavia, la vicenda e le spiegazioni fornite dall’azienda di Redmond offrono l’occasione per fare qualche riflessione. Primo. L’accaduto tende a sfatare uno dei nuovi miti secondo cui i grandi operatorisono in grado di garantire i più alti livelli di. Senza dubbio possono mettere in campo controlli e contromisure importanti, ma allo stesso tempo, proprio il loro gigantismo, li rende obiettivi privilegiati: colpire realtà come Microsoft o Google ...

Le aziende stanno affrontando un momento di trasformazione in cui la connettività e il... in caso di disserviziorisolto, l'MSP o il System Integrator rischia di danneggiare la propria ......si possa avere un'idea quasi mitologica dei dipendenti e collaboratori dei grandi operatori, ... maè una certezza, e proprio il caso Microsoft lo dimostra. Esistono malware che sono in grado ......- as - a - Service i partner possono destinare una parte delle loro transazioni ad una delle... PINV è un software inche si rivolge a professionisti e PMI ed è accessibile tramite il ...E i 9mila spettatori complessivi allinterno dellAllianzdi Milano saranno a tutti gli effetti ... Anche in questa edizione sono tanti gli artisti che si presenteranno con brani inediti, ma...

Cloud non significa sicurezza Panorama

Enti locali e cloud, guida alla scelta della nuvola La Gazzetta degli Enti Locali

Non sono stati diffusi maggiori dettagli su tempistiche e caratteristiche ... ecco perché la vera rivoluzione nel mondo cloud è made in Italy Alimentatori, quali sono le differenze tra uno e l'altroNon perdere l'occasione di acquistare queste sofisticate cuffie da gioco con audio spaziale DTS: X ad un prezzo davvero imbattibile. Sono in offerta solo per ...NEW YORK, and LONDON, Sept. 12, 2023 /PRNewswire/ -- KX, the global pioneer in vector and time-series data management, has announced the general availability of KDB.AI Cloud, a vector database for rea ...