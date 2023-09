Claudio Gentile | «Non andare all’Europeo sarebbe la fine»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 12 settembre 2023), ex allenatore dell’Italia Under 21, assolve il nuovo Ct dell’Italia. Lo ha detto a La Gazzetta dello Sport, ex allenatore dell’Italia Under 21, assolve il nuovo Ct dell’Italia. Lo ha detto a La Gazzetta dello Sport, pensando alla gara di stasera a San Siro, decisiva per agganciare l’Ucraina al secondo posto in classifica: «Dai risultati sembriamo una squadra di seconda fascia, ma non è così. Era soltanto la prima partita di Spalletti, ci vuole tempo, purtroppo c’è subito l’Ucraina. Maandiamo, altrimentila».