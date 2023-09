Città italiane | sul citofono compare una scritta esilarante | Non funziona | fate così

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 12 settembre 2023) Avere unnte è essenziale per chiunque. I guasti, però, sono all'ordine del giorno. In attesa che un tecnico lo ripari, esistono varie soluzioni alternative a favore dei propri ospiti. Molti conoscono o hanno sentito nominare almeno una volta Alexander Graham Bell. Per chi non lo sapesse, è la persona che, ufficialmente, ha inventato il telefono. A voler essere più precisi, è stato il primo a depositarne il brevetto nel 1876. Esistono varie controversie su questa invenzione: l'inventore Elisha Gray, curiosamente, presentò la richiesta di brevetto nello stesso giorno di Bell, ma alla fine fu quest'ultimo a vedersi attribuita la paternità dello strumento. Quattro anni dopo, Bell ha inventato anche il. Sfruttando una tecnologia quasi identica, ilpermette la comunicazione tra due punti ...