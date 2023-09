Cinque indagati per la sparizione di Kataleya | analisi sui trolley e i rubinetti dell' ex hotel Astor

Ci sonoper il caso di Kata , la bambina di 5 anni scomparsa lo scorso 10 giugno dall' ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze . Sono tutti ex occupanti dell'albergo dismesso: tre di loro, ...Svolta nelle indagini sul caso della bimba di 5 anniSvolta nelle indagini sul caso di Kata, la bimba di 5 anni scomparsa il 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor di Firenze. Ci sononell'ambito dell'inchiesta relativa al sequestro di persona a scopo di estorsione della piccola Mia Kataleya Chiclo Alvarez. La Procura di Firenze ha disposto nei loro confronti, ...

Gli accertamenti genetici sono svolti, con l’ausilio di un consulente tecnico nominato, nei confronti dei cinque soggetti indagati. Tre degli indagati sono stati ripresi dalle telecamere mentre ...10.45 Kata, 5 indagati per la bimba scomparsa La procura fiorentina ha notificato un avviso di garanzia a 5 ex occupanti dell'ex hotel Astor a Firenze per la scomparsa di Kata, la bimba di 5 anni per ...