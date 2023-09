Cile vs Colombia – probabili formazioni

(Di martedì 12 settembre 2023) Il secondo turno delle qualificazioni alla Coppa del Mondo CONMEBOL inizierà questa settimana e ilsi preparerà ad affrontare laall’Estadio Monumental David Arellano mercoledì 13 settembre mattina. Dopo aver perso la prima partita delle qualificazioni, i padroni di casa si trovano attualmente all’ottavo posto nella fase iniziale della competizione, mentre i loro avversari hanno iniziato a vincere nel fine settimana e sono attualmente quarti. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2:30 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlarriva a questa partita dopo la sconfitta per 3-1 contro l’Uruguay, che ha messo fine a una striscia di ...

L'Inter sorride grazie alle notizie che provengono da Santiago del Cile, dove la Colombia è impegnata a preparare la partita contro il Cile, in programma mercoledì alle 2.30 italiane. Secondo quanto riportato da Caracol, Juan Cuadrado, esterno nerazzurro, è tornato in gruppo. Alexis Sanchez Il calciatore dell'Inter Alexis Sanchez giocherà nella partita tra Cile e Colombia in programma domani e probabilmente sarà anche titolare. Nonostante l'anemia. Lo ha annunciato il ct del Cile.

Buone notizie da Santiago de Cile per l'Inter, in cui Juan Cuadrado con la sua Colombia affronterà la Roja nel girone di qualificazione ai Mondiali del 2026. Alexis Sanchez sarà titolare nella partita tra il Cile e la Colombia. Nonostante le voci sul Papu Gomez, l'Inter ha piena fiducia in Sanchez. Il ct del Cile, Eduardo Berizzo, ha confermato che Sanchez giocherà.