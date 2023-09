Ciclismo | Van Hooydonck in condizioni critiche | infarto alla guida per il belga

(Di martedì 12 settembre 2023) Notizie gravi e per niente non confortanti, quelle che arrivano dal Belgio circa ledi Nathan Van, che stamattina è stato coinvolto in un incidente automobilistico a causa, probabilmente, di un malore accusato. Secondo il quotidiano Het Laatste Nieuws, il ciclista sarebbe stato rianimato sul posto, prima di essere trasportato in ospedale, cosciente, in gravi. Ledunque non sarebbero confortanti del corridore della Jumbo-Visma. VanAveva preso parte al Tour of Britain che si era concluso con la vittoria del suo compagno di squadra, Wout Van Aert. La Jumbo-Visma ha diramato un comunicato: “Possiamo confermare che oggi il nostro corridore Nathan vanha accusato un malore mentre ...

Il ciclista della Jumbo Visma , uno dei gregari fidati di Vingegaard,Aert e Roglic, avrebbe ... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie: Altre NotiziePaura per il mondo del. NathanHooydonck , protagonista al Tour de France al servizio di Vingegaard e corridore della Jumbo - Visma , è stato portato d'urgenza in ospedale in seguito ad un incidente stradale. ...Uno dei grandi protagonisti deldi oggi, il belga WoutAert, sarà tra le grandi attrazioni della 104a 'Coppa Bernocchi' in programma il prossimo lunedì 2 ottobre con partenza e arrivo a Legnano. Il campione della Jumbo -...RISULTATI 8TAPPA Carlos Rodriguez (Spa/Ineos Grenadiers) 3h52'43' WoutAert (Bel/Jumbo - Visma) +11 Damien Howson (Aus/Q36.5 Pro Cycling) s.t. Tobias Johannessen (Nor/Uno - X Pro Cycling) s.t. ...

Ciclismo: Van Hooydonck (Jumbo Visma) in gravi condizioni dopo malore in auto Sky Sport

Ciclismo: bruttissimo incidente per Nathan Van Hooydonck. Infarto al volante, è grave in ospedale OA Sport

Il corridore della Jumbo-Visma, che stava accompagnando la moglie incinta per alcune visite di controllo, è stato portato d'urgenza in ospedale ...Gli esami medici stabiliranno con certezza l’origine di quel disturbo improvviso che ha provocato la carambola con altre quattro auto ...Non ci sono i Mondiali a settembre in questa stagione, spazio però agli Europei per il ciclismo su strada. Appuntamento dal 20 al 24 settembre nei Paesi Bassi, con Drenthe come località principe. L'Ol ...