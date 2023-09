Ciclismo | Van Hooydonck esce dal coma | aveva avuto un infarto mentre era in auto con la moglie incinta

(Di martedì 12 settembre 2023) È ricoverato Nathan Van, ciclista belga colpito da unguidava l’insieme allaAlicia. Il grave incidente è avvenuto stamattina a Kalmthout, nel nord del Belgio. La donna,, non haconseguenze serie,il 27enne è cosciente dopo essere stato stato posto infarmacologico. Secondo quanto riporta la stampa fiamminga, l’uomo si è accasciato sul volante dell’e ha investito altre cinque, senza fortunatamente fare vittime. È stato poi rianimato sul posto con massaggio cardiaco e defibrillato. La, subito portata in ospedale, non haconseguenze serie. Nel 2021 la coppia...

Il ciclista della Jumbo - Visma si è sentito male mentre si trovava a bordo della sua automobile e ha investito altri 5 mezzi. Il ciclista della Jumbo - Visma NathanHooydonck è in condizioni gravissime, dopo aver accusato un malore mentre si trovava all'interno della sua automobile a Kalmthout, in Belgio. Arrivato ad un semaforo rosso, l'atleta si è sentito ...La Vuelta 2023 prosegue, anche se tutto il mondo delinternazinale è attonito da ore per la storia legata aHooydonck , di cui ancora non si hanno notizie buone circa le sue condizioni di vita dopo l'infarto e l'incidente conseguente. Il ...Il mondo delsta vivendo momenti di vera apprensione e paura per le condizioni di salute di NathanHooydonck . Il 27enne belga ha avuto un malore a bordo della sua automobile, ha perso il controllo ...Il ciclista della Jumbo Visma , uno dei gregari fidati di Vingegaard,Aert e Roglic, avrebbe ...

Dopo il coma farmacologico, il ciclista è stato sottoposto a Tac e risonanza per evidenziare possibili problemi neurologici: una volta ottenuti risultati negativi, Van Hooydonck è stato svegliato ed ...Il ciclista belga Nathan Van Hooydonck, compagno di squadra di Jonas Vingegaard e Wout Van Aert alla Jumbo-Visma, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale mentre guidava a Kalmthout, nel n ...Jonas Vingegaard vince la 16a tappa della Vuelta in Spagna e dedica il successo a Nathan Van Hooydonck coinvolto in un bruttissimo incidente stradale ...