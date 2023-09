Christian Maldini lascia il calcio a 27 anni | il motivo e il nuovo ruolo

(Di martedì 12 settembre 2023) E’ già finita a 27la carriera da calciatore di, figlio maggiore di Paolo, reduce dall’ultima esperienza in Serie C con la maglia del Lecco. Difensore centrale classe 1996, nel corso della carriera ha indossato le divise anche di Pro Sesto, Pro Piacenza, Fondi, Alma Juventus Fano e Hamrun Spartans. Suo fratello Daniel, diattaccante, è di proprietà del Milan e gioca in prestito all’Empoli. La decisione didi appendere le scarpe al chiodo così giovane è stata commentata con stupore dagli addetti ai lavori. Il 27enne è pronto ad iniziare una nuova avventura, sempre nel mondo del. E’ infatti in contatto per iniziare il percoso al fianco di Giuseppe Riso, uno degli agenti italiani più importanti. Della sua scuderia ...

