Chris Evans a nozze | capitan America ha sposato Alda Baptista

(Di martedì 12 settembre 2023) L’attoreno, celebre soprattutto per l’interpretazione del supereroe Marvel, ha detto sì alla fidanzata, anche lei nel mondo del cinema: una relazione vissuta lontano dai riflettori, ufficializzata alla fine dello scorso anno. Adesso il matrimonio in gran segreto, nella loro casa di Boston

Capitan America si è sposato, e l'ha fatto in gran segreto con una cerimonia intima: come annunciato da vari siti d'oltreoceano, infatti, sabato 9 settembresi è unito in matrimonio con la collega Alba Baptista . Per anni definito "scapolo d'oro", dopo essere stato eletto da People l'uomo più sexy del 2022 il quarantaduenne americano è così ...ha sposato la fidanzata Alba Baptista in una cerimonia molto privata a Cape Cod, circondati da colleghi famosi Dobbiamo dire addio a uno degli scapoli più amati di Hollywood:...Alle nozze top secret hanno partecipato soltanto familiari e pochi amici tra cui Robert Downey Jr.,Hemsworth e Jeremy Renner, co - star dinei film Marvel.e la compagna Alba Baptista sono convolati a ...

Chi è la moglie di Chris Evans: Alba Baptista, età, carriera e matrimonio segreto Il nome di Alba Baptista è diventato sempre più noto negli ultimi anni. Oltre che per la sua sua carriera, Alba è ...Con una cerimonia riservata solo a parenti e amici, Chris Evans è convolato a nozze con Alba Baptista dopo circa due anni di frequentazione.