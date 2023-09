Chi è Rosy Chin | la concorrente italo cinese del Grande Fratello 2023

(Di martedì 12 settembre 2023)nata a Milano il 3 novembre 1985, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, è una chef internazionale di origineentrata nella casa del. Il suo non è il suo vero nome, e quello lo sanno in pochi, ha detto. Lei è una vera e propria figlia d’arte dei fornelli, visto che suo padre è Chung Kuang, l’uomo che ha portato la cucinaa Milano.ha un marito, Paolo La Quosta, anche lui chef, e ha tre figli. Ha un locale a Milano, il Yokohama. Su Instagram è seguita da migliaia di persone. Ha dichiarato di aver sofferto di disturbi alimentari. Il suo numero preferito è l’8. Da semre è unaamante degli animali e ha due chiwawa. Visualizza questo post su ...

