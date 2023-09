Che fine ha fatto lo speleologo americano bloccato nella grotta? Il destino | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 settembre 2023) Lostatunitense Mark Dickeya 1.000 metri di profondità in unanel sud della Turchia dalla serata di sabato 2 settembre è stato tratto in salvo e accompagnato alla tenda sanitaria del campo base. L'uomo, uno ricercatore esperto di 40 anni, faceva parte di una spedizione per mappare la, che è la terza più profonda del Paese. Dickey si era ammalato gravemente durante la spedizione. Alle operazioni per portarlo in salvo hanno partecipato decine di soccorritori, provenienti da diverse nazioni, Italia inclusa. “È stata un'avventura pazzesca. Ma sono in superficie sano e salvo. Sono ancora vivo” ha detto Dickey ringraziando i soccorsi.