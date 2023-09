OpenAI è stata accusata da undi autori statunitensi di violazione del copyright per avere addestratoabusando di libri, opere teatrali e articoli da loro scritti. Tra chi ha citato in giudizio la società presso la ...Kokoro è l'ultima delad arrivare e la Regina dei lupi le ribadisce le 'regole': il castello ... In un'epoca in cui sembra chepotrebbe immediatamente intervenire e produrre la stessa ...... ildi ricercatori guidato da Shaolei Ren, dell'Università della California, ha stimato che quando vengono fatte fra le 5 e le 50 domande a, a seconda del posto in cui si trova il ...Solo una settimana fa, in Cina, Baidu ha lanciato Ernie Bot, la risposta a, un passo in ... Da almeno quattro anni, il colosso di Cupertino dedica undi lavoro all'intelligenza ...

ChatGPT, un gruppo di scrittori americani (tra cui un premio Pulitzer) ha fatto causa WIRED Italia

ChatGPT copia le opere degli scrittori: OpenAI finisce in tribunale HDblog

Si allunga la lista di causa legale intentate negli Usa contro ChatGpt per violazione di copyright. A intentarla, segnala Reuters, un gruppo di autori tra i quali il vincitore del premio Pulitzer per ...OpenAI è stata accusata da un gruppo di autori statunitensi di violazione del copyright per avere addestrato ChatGPT abusando di libri, opere teatrali e articoli da loro scritti. Tra chi ha citato in ...Boston Per celebrare questo giorno, il consiglio di amministrazione del gruppo tedesco Otto, Kai Schebor, CEO dell'azienda leader nel settore della ...