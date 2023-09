Charlene di Monaco cambia look | la foto del primo giorno di scuola dei gemelli

(Di martedì 12 settembre 2023)diha dato una svolta al suo stile e per accompagnare iJacques e Gabriella al lorodiha sorpreso tutti con un nuovo, tranne i suoi figli che sembravano invece molto più preoccupati del fatto che le vacanze fossero finite.didiquindi ha deciso dire la sua immagine, come ormai è evidente nelle ultime uscite pubbliche dopo la pausa estiva. Prima si è presentata coi capelli cortissimi all’evento benefico del golf, poi ha indossato una maxi blusa a fantasia per il tradizionale pic-nic di Montecarlo, abbandonando gli outfit monocolore, di solito dalle ...

E c'è chi come Rania di Giordania e Charlène dinon avrebbe potuto offrirci fonte di ispirazione royal più pura e impeccabile di così. Come non menzionare poi Letizia Ortiz e Meghan Markle ...Le voci di crisi, la presunta 'fuga' in Svizzera, la verità del principe Alberto. Gli ultimi aggiornamenti con Valentina Bertoli.Negli ultimi due anni, le uscite in pubblico di Charlène disi potevano contare sulle dita di una mano. Colpa di una tremenda infezione al naso, alle orecchie e alla gola, che l'ha costretta ad un lungo periodo lontano da Principato e - soprattutto - ...

La Principessa ha preso parte all’evento ai giardini Princess Antoinette che riunisce i cittadini monegaschi. Per l’occasione ha scelto una look con stampa a tema bucolico.Sono due le vite che conduce il principe Alberto di Monaco. La prima è quella al Palais Princier insieme alla moglie Charlène e ai due amati gemelli Jacques e Gabriella, la seconda è quella lontana da ...