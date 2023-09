Cesara Buonamici svela l' esistenza del tugurio al Gf | «Come si rimedia?» La reazione di Alfonso Signorini

Il conduttore confessa tutta la sua emozione e presenta subito. Signorini spiega come al centro di questa edizione ci sia la volontà di raccontare delle storie. Questa sera sono ...Al suo fianco, a commentare i futuri gieffini,, giornalista seria e disinvolta, che però si è lasciata sfuggire una piccola gaffe , uno spoiler perdonabile, tanto che in un secondo ...3 mesi a frantumarci le palle con l'immagine di un nuovo Grande Fratello in stile 'a sua immagine', senza trash estremo, conal posto di Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini nei panni di Don Abbondio e pronti, via, un collega di lavoro della concorrente Giselda Torresan mima un pompino in diretta tv. E Pier ...

Uno spoiler in piena regola per Cesara Buonamici che svela in diretta l'esistenza del tugurio. Nella puntata di lunedì 11 settembre del Grande Fratello, la giornalista ha ricevuto il ...Esordio tiepido per Cesara Buonamici nell’inedito ruolo di opinionista in studio al Grande Fratello. In tailleur bianco verginale, rivela quasi subito di detestare “le telenovelas con centinaia di ...