Il ds Manganiello invita a tenere alta la testa dopo il netto ko con la Sammaurese 'Nessun dramma, ripartiamo dalla buona prestazione della prima ...Il ds Manganiello invita a tenere alta la testa dopo il netto ko con la Sammaurese 'Nessun dramma, ripartiamo dalla buona prestazione della prima ...

Certaldo, guai abbattersi "Sappiamo dove lavorare" Quotidiano Sportivo

La nuova stagione teatrale al Teatro Boccaccio di Certaldo è alle porte: abbonamenti da mercoledì e presentazione ufficiale lunedì 18 settembre. Varie formule per godersi la programmazione culturale d ...Tutto pronto per l'esordio dell'ex allenatore del Napoli sulla panchina della Nazionale: i tre punti sono d'obbligo per la corsa a Euro 2024 ...