(Di martedì 12 settembre 2023) MILANO – “Ho deciso di rispondere a un articolo pubblicato nei giorni scorsi sul quotidiano Domani perché. Da quel palco, su quel prato potremo ascoltare la voce di una comunità viva, reale, che lavora e traina l’economia del Paese. Sono bisogni e desideri che hanno tutto il diritto di ricevere attenzione e di trovare spazio nei Palazzi della politica”. Così Gian Marco, esponente della Lega e vice presidente del Senato. “La Lega – Salvini Premier ha dato dignità a temi come l’autonomia, la sicurezza, la lotta all’immigrazione clandestina. In tutti questi anni abbiamo rappresentato pensionati e lavoratori, piccole e medie imprese, amministrazioni locali, agricoltori… Continueremo a farlo finché potremo contare sul sostegno dei nostri militanti. Ci vediamo domenica sul pratone di ...

Roma, 11 set. " "rappresenta per migliaia di persone un evento importante per riaffermare la propria identità ... Gian Marco"Siamo carichi e pronti,ci darà uno stimolo ancora più forte per andare avanti e ... Lei sta organizzando un gruppo in partenza dalla Calabria "siamo già un". E il pratone verde è ..."Siamo carichi e pronti,ci darà uno stimolo ancora più forte per andare avanti e ... Lei sta organizzando un gruppo in partenza dalla Calabria "siamo già un". E il pratone verde è ...

Lega: Centinaio, 'Pontida merita rispetto per sue idee e storia' La Gazzetta del Mezzogiorno

Caivano: Cangiano (Fdi), 'lo Stato e il governo Meloni non si fanno intimorire' Virgilio

piccole e medie imprese, amministrazioni locali, agricoltori… Continueremo a farlo finché potremo contare sul sostegno dei nostri militanti. Ci vediamo domenica sul pratone di Pontida!”, conclude ...Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Domenica ci saranno centinaia di pullman e treni che da Nord a Sud verranno a Pontida per parlare di lavoro, di giovani, di futuro e di Europa da cambiare. Ci saranno amic ...Roma, 11 set. (Adnkronos) - "Pontida rappresenta per migliaia di persone un evento importante per riaffermare la propria identità e dare voce alle proprie idee. Si tratta di un appuntamento che da olt ...