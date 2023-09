(Di martedì 12 settembre 2023) La Corte europea dei diritti umani hato laper le torture inflitte da funzionari dello Stato a un omossessuale ine per non aver impedito e indagato gli attacchi omofobi subiti ...

La Corte europea dei diritti umani ha condannato la Russia per le torture inflitte da funzionari dello Stato a un omossessuale in Cecenia e per non aver impedito e indagato gli attacchi omofobi subiti ...Contestualmente chiediamo unapubblica della politica oppressiva di Israele verso i ... 13 - 24 - 111 della Cost.) e in Europa (art 6) e in seno all'ONU (artt. 9 - 14 Patto internazionale ...Altrada parte di Strasburgo nei confronti dell' Italia . Secondo quanto stabilito dalla Corte ... Condannando lo Stato a versare a padre e figli 24mila euro per i danni morali subiti, la...

Cedu condanna Russia per tortura omosessuale in Cecenia - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

La Corte europea dei diritti umani ha condannato la Russia per le torture inflitte da funzionari dello Stato a un omossessuale in Cecenia e per non aver impedito e indagato gli attacchi omofobi subiti ...ASGI ha proposto ricorso al Tribunale civile di Catanzaro al fine di chiedere l’immediata liberazione dei minori stranieri non accompagnati illegittimamente trattenuti presso il centro di accoglienza ...