CdS – “Noi abbiamo uno slot libero”

ROMA – Radja Nainggolan è ancora svincolato dopo l'esperienza dello scorso anno con la Spal allora allenata dall'amico Daniele De Rossi. Il centrocampista belga, ex tra le altre di Roma e Inter, nell'ultima intervista rilasciata aveva detto "Non mi vuole più nessuno anche se so di poter essere ancora utile". Un "appello" subito dal raccolto dal Brindisi, società pugliese militante nel girone C di Serie C, che attraverso il profilo personale del direttore generale Pierluigi Valentini si è proposto come prossima tappa della carriera di Nainggolan: "Caro Radja noi unolo, Brindisi è una Città meravigliosa, la nostra tifoseria tra le più belle in Italia…un pensierino fossi in te lo farei".