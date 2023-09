(Di martedì 12 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Dopo le numerose segnalazioni da parte dei residenti dei quartieri Borgo, Montegranaro e Salinella, relative aprovenienti dalla rada di Mar, l’amministrazione comunale ha richiesto specifiche informazioni all’Arpa – Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell’ambiente. A tal proposito, proprio nei giorni scorsi Arpa, d’intesa con la Capitaneria di Porto locale, ha convocato nella sua sede ionica uncui hanno partecipato i rappresentanti del comando provinciale dei Vigili del Fuoco, del dipartimento di prevenzione dell’Asl e del. Alera presente anche Eni, coinvolta per le attività condotte nello specchio d’acqua citato e potenzialmente foriere di emissioni ...

a Mezzano al centro di un question time del consigliere comunale di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi. 'Era terminata ufficialmente domenica 9 luglio scorso la rimozione dei rifiuti ...Cumuli di posidonia sul litorale di Pane e Pomodoro che provocanoe disagi per chi si reca in spiaggia, ma per anche i residenti della zona. A segnalare la situazione a BariToday sono alcuni cittadini: 'Da circa una settimana - spiegano - l'intera zona ...Ma perché è così potente ed efficace Credits: Foto di Unsplash - Precious Plastic Melbourne Il bicarbonato serve per pulire praticamente ogni cosa, rimuove le macchie ed elimina idal ...

Cattivi odori da Mar Grande, tavolo tecnico sollecitato dal Comune Comune di Taranto

"La salute prima di tutto. Stop al puzzo". È il titolo dell’assemblea pubblica organizzata oggi alle 21i dal comitato Stop puzzo al Circolo Le Poggiola. Un incontro per fare il punto della situazione ...Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), torna alla carica sul problema della rimozione dei rifiuti alluvionati dalla discarica creata a Mezzano. Un caso che ha fatto molto discutere. I cumuli di immondizia ...