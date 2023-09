Catastrofe in Libia | oltre 2mila morti per il ciclone Daniel

...dellaha affrontato un uragano senza precedenti che ha provocato danni in diverse città, come Al - Bayda e Al - Marj, ma ciò che è accaduto nella città di Derna rappresenta una......forniscono assistenza alle imbarcazioni in difficoltà provenienti soprattutto da Tunisia e. ...Mediterraneo centrale e attirare l'attenzione sulla sorte delle persone in fuga e sulla..."La regione orientale dellaha affrontato un uragano senza precedenti che ha provocato danni in diverse città" Lachiede aiuto con urgenza all'Italia e ad altri paesi dopo ''la'' a Derna provocata dal passaggio della tempesta Daniel che avrebbe provocato duemila morti. Hisham Abu Shkewat, ...

Catastrofe in Libia: almeno 2 mila morti per le inondazioni per colpa della tempesta Daniel - Il video Open

Il ciclone Daniel ha perso potenza ed è alla volta dell’Egitto. Nella Libia orientale ha causato un disastro. Il vento forte e le precipitazioni senza precedenti hanno causato anche la rottura di due ...Il Governo della Cirenaica, sostenuto dal parlamento libico di Bengasi, ha affermato lunedì che sono "2'000 le persone rimaste uccise dalle inondazioni a Derna e che migliaia risultano scomparse" in… ...