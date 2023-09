Catania | seggiolini danneggiati al Massimino | sanzionati quattro ultras

(Di martedì 12 settembre 2023) La Digos della Questura diha identificato e denunciato dueetnei che, in occasione dell’incontro di calcio- Crotone dello scorso 1 settembre hanno acceso dei fumogeni, successivamente fatti esaurire sugli spalti delle ‘curve nord e sud” dello stadio Angelo. I due, un 21enne con precedenti di polizia e un incensurato di 23 anni, sono stati deferiti per possesso e accensione di materiale pericoloso. Sul danneggiamento dei 18dello stadiopersonale della Digos ha inoltre notificato 4 contravvenzioni per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo nei confronti di altrettanti supporter. Sono tutt’ora in corso accertamenti per individuare eventuali ulteriori responsabili. SportFace.

... in occasione dell'incontro di calcio- Crotone dello scorso 1 settembre hanno acceso dei ... In merito al danneggiamento dei 18dello Stadio Massimino, personale della DIGOS, a ......dopo gli episodi successi durante- Crotone , prima giornata di Serie C. Per sono stata comminate quattro multe ma ci sono anche altre sanzioni. In merito al danneggiamento dei 18, ...... in occasione dell'incontro di calcio- Crotone dello scorso 1 settembre, hanno acceso dei ... In merito al danneggiamento dei 18dello Stadio Massimino, personale della Digos, a ...Durante il match casalingo contro il Crotone, sono stati distrutti nello stadio Massimino dii nuovida pochi giorni istallati. La Digos dopo accurate indagini è riuscita a risalire agli autori del gesto vandalico che sono stati multati. Questa la nota stampa: La Squadra ...

Catania, seggiolini distrutti al Massimino: multati 4 vandali Liveunict | Magazine sull'Università di Catania

Catania, seggiolini danneggiati col Crotone: arrivano quattro multe Stadionews.it

Sono state identificate multate quattro persone che, durante la partita di calcio Catania-Crotone, avrebbero danneggiato i nuovi seggiolini istallati all’interno dello stadio Angelo Massimino nell’amb ...La Digos ha individuato e multato quattro tifosi responsabili del danneggiamento dei seggiolini dello Stadio Massimino. A seguito della partita Catania-Crotone, tenutasi giorno 1 settembre presso lo ...CATANIA – Due ultras catanesi denunciati ... A seguito della denuncia, la Divisione Polizia Anticrimine emetterà i relativi provvedimenti “DASPO”. I seggiolini danneggiati In merito al danneggiamento ...