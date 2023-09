Caso Pogba | Ziliani | “Se la caverà La Juve sta studiando il precedente della puntura di vespa di Cannavaro”

(Di martedì 12 settembre 2023) Il giornalistasi è soffermato suldi, richiamando un episodio del 2009 che coinvolse l’exntus, Fabio. Il giornalista Paoloha affrontato ildi Paul, il quale è risultato positivo ai test antidoping. Lantus, inizialmente, ha dichiarato di “riservarsi di valutare i prossimi passaggi procedurali”, ma sembra che ci siano pochi dubbi sulla colpevolezza del calciatore. Nel commentare il recenteche ha colpito il calciatore bianconero,ha richiamato alla mente unavvenuto nel 2009 che coinvolse Fabio, ex difensorentus. In quell’occasione, ...

Continuano a circolare voci riguardo ilche riguarda la positività al testosterone di PaulContinuano a circolare voci riguardo ilche riguarda la positività al testosterone di Paul. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il centrocampista avrebbe comprato un integratore ...... dell'inchiesta Prisma, della penalizzazione di 10 punti, della mancata partecipazione alle coppe che costerà circa 80 milioni di mancati ricavi (e ora il). Il club dunque è ormai una ...... però la positività dial doping ha spiazzato davvero tutti, club e tifosi. Dopo quanto già capitato nei mesi scorsi con Prisma, ci mancava un nuovodoping capace di rimettere la Juventus ...Infine Biasin ha anche parlato del. " La speranza è che Paulpossa spiegare la propria posizione e chiarirla subito, come accaduto per Palomino, che ha dimostrato che lo ha fatto ...

Pogba, la Juve certa di non aver sbagliato. E ora vuole vederci chiaro La Gazzetta dello Sport

Caso Pogba, l'antidoping svela la verità: cosa rischia la Juve Corriere dello Sport

Di Redazione Sport In attesa delle controanalisi, il giocatore avrebbe spiegato alla Juventus di aver assunto un integratore con l’ormone proibito in maniera inconsapevole La… Leggi ...Il mondo del calcio italiano è scosso in queste ore davanti ad un nuovo caso di doping. A fallire il test questa volta è stato Paul Pogba, centrocampista della Juventus risultato positivo al ...Il giornalista de La Repubblica Emanuele Gamba è intervenuto a Tv Play per parlare del caso Pogba: "Mi sembra che la situazione sia chiara. La ...