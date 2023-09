Caso Pogba | Pistocchi | “Il testosterone è contenuto in farmaci non da banco Davvero è stato così stupido?”

Le prime indiscrezioni sulle cause della positività al testosterone di Paul Pogga, che attende le contro analisi. Il punto di Giovanni ...Continuano a circolare voci riguardo ilche riguarda la positività al testosterone di PaulContinuano a circolare voci riguardo ilche riguarda la positività al testosterone di Paul. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il centrocampista avrebbe comprato un integratore ...... dell'inchiesta Prisma, della penalizzazione di 10 punti, della mancata partecipazione alle coppe che costerà circa 80 milioni di mancati ricavi (e ora il). Il club dunque è ormai una ...... però la positività dial doping ha spiazzato davvero tutti, club e tifosi. Dopo quanto già capitato nei mesi scorsi con Prisma, ci mancava un nuovodoping capace di rimettere la Juventus ...

Pogba, la Juve certa di non aver sbagliato. E ora vuole vederci chiaro La Gazzetta dello Sport

Caso Pogba, l'antidoping svela la verità: cosa rischia la Juve Corriere dello Sport

Di seguito, un estratto dell’intervista. Quanto crede possa essere stato superficiale Paul Pogba nell’assumere testosterone “Capire queste cose non è semplice. Ci sta la superficialità. Anche a me, ...Ospite di TvPlay, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha commentato così il caso Pogba: "La speranza è che Pogba possa spiegare la ...Il mondo del calcio italiano è scosso in queste ore davanti ad un nuovo caso di doping. A fallire il test questa volta è stato Paul Pogba, centrocampista della Juventus risultato positivo al ...