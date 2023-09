Casertana | UFFICIALE l'arrivo di un campione d'Italia in carica

Il derby trae Benevento che si giocherà domenica alle 20.45 al domenica sera al "Pinto" sarà diretto ... Il quartosarà Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1.... quello di domenica 17 settembre alle ore 20.45, sul campo della. IL TABELLINO Benevento (... Quarto: Mattia Drigo di Portogruaro. RETI : 35 Ferrante (B) ANGOLI : Bn 10 - VF 5 ...Perché Davide Marfella , portiere attualmente svincolato ma che vanta il titolo di campione d'Italia in carica con gli azzurri, è il nuovo rinforzo della. Lo annuncia il club campano con ...Commenta per primo La Reggiana saluta l'attaccante classe 1988 Adriano Montalto , ceduto a titolo definitivo alla: 'LaFC comunica di essersi assicurata a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto. Attaccante classe 1988, nell'ultima stagione ha conquistato la serie B con la ...

Casertana, ufficiale l'arrivo di Cadili La Casa di C

UFFICIALE: Casertana, rinforzo in difesa: preso l'ex Olbia Andrea ... TUTTO mercato WEB

L'esponente del Pd invita tutte le componenti a remare nella stessa direzione per la creazione di questo Ente: "Per il Matese, ma anche per la regione Campania, rappresenta una straordinaria opportuni ...Davide Marfella è della Casertana. Il portiere classe 1999 arriva in rossoblù dopo la stagione che la visto conquistare lo scudetto con.La Casertana FC comunica di essersi assicurata a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Davide Marfella. Il portiere classe 1999 è cresciuto nel settore giovanile ...