Carriera Alias | solo 250 scuole in Italia l' hanno introdotta

Con l'inizio imminente delle scuole, ritorna il tema caldo della. Nell'ottobre 2020, al liceo Classico Tito Livio di ...Abbiamo parlato più e più volte della mozione portata avanti da alcuni consiglieri regionali lombardi di Fratelli d'Italia contro laa scuola che doveva essere presentata dapprima a luglio e poi in questi giorni, a settembre . Ieri, nonostante la presentazione sia saltata anche stavolta, le proteste che hanno sin ..."Continueremo la nostra protesta fino a quando la mozione non sarà ritirata definitivamente", è Carlo Fossati, ex rappresentante del Liceo Scientifico Volta dove laè stata approvata due anni fa, a interpretare l'obiettivo dei manifestanti. Di fronte al secondo rinvio della mozione voluta da Fratelli d'Italia, associazioni e studenti non si ...Tra questi anche il diritto alla, la possibilità cioè che le scuole offrono affinché venga rispettata la privacy delle persone transgender attraverso l'uso di un nome di elezione che ...

Carriera alias, la protesta di associazioni e studenti: «Non ci fermeremo fino al ritiro della mozione» - Il video Open

Regione Lombardia, salta (per ora) la mozione choc contro la carriera alias nelle scuole. Dubbi da parte di F… La Stampa

La “carriera alias” è quella procedura amministrativa che, sulla base di un accordo di riservatezza tra scuola o ateneo, studente/studentessa e famiglia (nel caso in cui lo studente/studentessa sia un ...Salta, per il momento, la mozione da parte di Regione Lombardia contro la “carriera alias” nelle scuole. I dubbi da parte di Forza Italia sono stati fondamentali per bloccare, per ora, il documento e ...Abbiamo parlato più e più volte della mozione portata avanti da alcuni consiglieri regionali lombardi di Fratelli d’Italia contro la carriera alias a scuola che doveva essere presentata dapprima a lug ...