Carpi - Prato | maxi rissa per il gol senza fair play

Si è conclusa con una maxi rissa la sfida tra, match del campionato di Serie D. E' successo tutto nei minuti finali: i giocatori della squadra di casa hanno riconsegnato il pallone agli ospiti, dopo che questi ultimi lo avevano ...- Calcio, è diventato un caso nazionale il gol vittoria delnella prima giornata di Serie D contro il. Il club biancorosso si difende dalle accuse di antisportività e il direttore ...Maxirissa in campo nei minuti finali di, match di Serie D. Tutto è nato quando Simone Saporetti, attaccante del, ha segnato il gol del definitivo 3 - 2 in modo decisamente singolare: ilcalcia il pallone fuori per ...Erano attese per oggi le decisioni del giudice sportivo in merito alla partitadi domenica scorsa decisa da un contestatissimo gol di Saporetti al 91 e poi terminata in rissa. Ebbene il ...

Il Carpi supera il Prato ma il resto è Far West COOPERATIVA RADIO BRUNO srl

Carpi - Prato 3 - 2 | Segna Saporetti, il Prato non ci sta e finisce in rissa ModenaToday

L’incandescente finale di Carpi-Prato ha portato al ricorso del club biancazzurro e alla squalifica di quattro turni per il tecnico Brando La prima giornata di campionato ha regalato subito emozioni e ...L’infuocato Carpi-Prato di domenica è tutt’altro che terminato. Prima di tutto c’è l’attesa per le decisioni del Giudice sportivo, che dovrà esprimersi sull’aggressione all’attaccate biancorosso Sapor ...Il giocatori del Prato restituiscono la palla ma Saporetti del Carpi lo considera un assist e segna il gol della vittoria ...