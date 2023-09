Caro voli | O’Leary Ryanair | “Decreto italiano stupido e illegale | non lo rispetteremo”

(Di martedì 12 settembre 2023) Ildel governo che fissa un tetto ai prezzi deiper le grandi isole? “Spazzatura”. Non usa mezzi termini Michael, numero uno del gruppo, la principale low cost in Europa e primo vettore in Italia per passeggeri trasportati.è stato in silenzio tutti questi giorni dopo il provvedimento contro ildifeso dal governo, ma criticato dai vettori e dalle associazioni di categoria. Ora, in una lunga intervista con il Corriere della Sera, fatica a contenersi poco prima di annunciare l’ampliamento negli aeroporti di Bergamo e Malpensa con nuoviinternazionali, “ma un calo di quelli nazionali – dice – per colpa del”. Parlando a Milano,ha dichiarato: ...

, O'Leary: 'Decreto illegale, l'Ue lo annullerà' 'La crescita interna' del comparto aereo italiano 'e' messa a repentaglio' dal 'decreto prezzi' del governo, 'illegale e stupido' e 'che ...Sareste voi gli ispiratori del decreto sul, "illegittimo e stupido", accusa la compagnia. "Mi offendono Non voglio replicare perché scenderei al loro livello. Prendo atto però della ...Si preannunciano tempi duri per coloro che intendono viaggiare in Italia con la compagnia aerea Ryanair . In conseguenza del decreto del governo sul, la società irlandese low cost ha annunciato che ridurrà il suo operativo invernale anche in Sicilia. "Taglieremo un 10% didomestici dalla Sicilia questo inverno " ha dichiarato il ceo ...

Caro voli, O’Leary (Ryanair): «Il decreto italiano è spazzatura, non lo rispetteremo» Corriere della Sera

Ancora una low cost mette nel mirino le misure adottate dal governo Meloni per arginare il caro voli. «Il decreto prezzi è basato su dati… Leggi ...Le critiche delle compagnie aeree alla norma del dl asset sul caro voli per le isole "all’Autorità sembra che non colgano nel segno" visto che "essa non ne limiti la facoltà di determinare ...