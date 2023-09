Caro voli | l’ad di Ryanair O’Leary attacca il decreto | “È spazzatura | non lo rispetteremo”

(Di martedì 12 settembre 2023) “Pura”. Così Michael, ad di, ha bollato ilcon cui il governo italiano mira a limitare i prezzi deiaerei. L’opposizione della compagnia low-cost al provvedimento è totale. “Nonquella stronzata”, ha detto l’amministratore delegato in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha confermato cheridurrà l’offerta su alcuninazionali aumentando invece i collegamenti internazionali, non interessati dal. “In questo modo le tariffe suiinterni saliranno e quelle suiinternazionali scenderanno, l’esatto opposto di quello che vorrebbe il governo”, ha detto, che ha smentito l’esistenza di “un ...

Leggi Anche Compagnie aeree contro l'Italia sul decreto: intervenga la Commissione Ue - Mimit: misure in linea con le norme europee Le dichiarazioni di O'Leary - 'Abbiamo già ridotto idel 10% in Sardegna e lo faremo quest'inverno per la ...L'Ad: "Dlidiota" FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Economia, ecco come funziona l'algoritmo che stabilisce il prezzo Il governo italiano ha decretato ...A provocare la riduzione deiverso le maggiori isole italiane è stato il nuovo decreto sulvarato dal governo nei giorni scorsi. O'Leary in un' intervista rilasciata al Corriere della ...Schiaffo all'Italia . In un vero e proprio show, l'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha criticato il decreto prezzi noto anche come decreto Omnibus dedicato al. L'ad ha puntato il dito contro il Governo di Giorgia Meloni, definendo il provvedimento "idiota e illegale", minacciando anche di ridurre drasticamente ida e per la Sardegna e la ...

Caro voli, O’Leary (Ryanair): «Il decreto italiano è spazzatura, non lo rispetteremo» Corriere della Sera

Caro voli, Ryanair: "Decreto illegale, basato su dati spazzatura" Adnkronos

“Il decreto prezzi è basato su dati spazzatura”. Lo afferma l’amministratore delegato di Ryanair Michael O’ Leary presentando l’offerta invernale della compagnia. “È un decreto stupido – spiega – e id ...Ryanair non ha mai nascosto di non apprezzare il decreto sul caro voli presente nel decreto omnibus e approvato dal Consiglio dei ministri nell’agosto scorso. L’amministratore delegato Michael O’ ...L'Ad O'Leary: con il decreto prezzi del Mimit il governo mette a repentaglio la crescita del paese e interferisce sulla libertà delle compagnie aeree ...