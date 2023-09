Carcere per i genitori che mandano i figli a scuola | dalla definizione di obbligo scolastico alla privacy | il decreto legge non basta

La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di Custodia Cautelare innei confronti di ...quest'ultimo assalto è in corso un procedimento penale distinto che nasce dall'arresto in ...Se condannato, il 52enne rischia fino a cinque anni di. Girkin, noto anche come Igor ... È meglio conosciuto in Occidenteessere stato condannato in contumacia da un tribunale olandesel'...La nipote è assidua nelle visitestare al capezzale dello zio; Messina Denaro non avrebbe voluto invece vedere la figlia, incontratala prima volta ad aprile neldi massima sicurezza ...Alla luce dell'aggravamento delle condizioni di Matteo Messina Denaro non è più in agenda,sanitari e istituzioni che stanno gestendo la complessa vicenda, il tema del suo ritorno neldi ...

Morto per il fumo passivo respirato in carcere. Condannato il ministero LeccePrima

Fisioterapista in carcere per abusi su minori a Milano: lavora in una squadra di calcio giovanile Il Fatto Quotidiano

incontrata per la prima volta ad aprile nel carcere di massima sicurezza dell'Aquila, proprio per non farsi trovare con il fisico e, a volte anche la mente, provato duramente dalle conseguenze della ...incontrata per la prima volta ad aprile nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, proprio per non farsi trovare con il fisico e, a volte anche la mente, provato duramente dalle conseguenze della ...“Non ho più forze di andare avanti da sola” – si legge in uno degli ultimi messaggi inviati da Alina Cozac all’amica, riferendosi ad una vita rovinata dal rapporto con il convivente Mirko De Martinis, ...