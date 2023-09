Carburanti alle stelle | ma il bonus benzina non sarà per tutti Ecco chi lo avrà

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 settembre 2023) Il prezzo deialla pompa continua a salire inesorabilmente, la crociata contro le accise di Giorgia Meloni ai tempi in cui era all’opposizione sembrano echi lontanissimi, e anche l’impegno di Matteo Salvini (“Interverremo se il prezzo supererà i 2 euro al litro”) è rimasto disatteso. Di riduzione delle accise, con una manovra lacrime e sangue in arrivo per mancanza di risorse, non si parla minimamente. Ora il governo pensa a unper sgravare parzialmente i consumatori, specificando però che non si tratterà di un taglio lineare, dunque non unpergli automobilisti ma solo per alcune fasce definite. vediamo quali e con quali modalità. Prezzi alla pompa La media nazionale della verde in self service supera quota 1,97 euro/litro, quella del gasolio va verso 1,89 ...