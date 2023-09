Capezzone stronca l’attivista di Ultima Generazione | “Lei dà i numeri al Lotto | è una cartomante?” video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 12 settembre 2023) A più riprese Danielemette in condizionedidi fare una figuraccia, come al solito. Scintille da Nicola Porro a “Quarta Repubblica”. L’ambientalista comincia a “dare i” sull’inquinamento, il caldo, il cambiamento climatico. Citando dati non veritieri, secondo il direttore editoriale di Libero. “Le soluzioni contro i cambiamenti climatici ci sono. Ci sono soluzioni più efficienti”, ha esordito. Quali? Qui cade tutta l’insipienza dell’ospite in studio, che molto pretenziosamente fa asserzioni non in grado di supportare. Gli interlocutori – non solo, ma anche Chicco Testa– attendono invano di essere “illiminati” dal. Niente. “Non sono una scienziata né un ingegnere ...