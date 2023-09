Capello | “Non siamo abituati al calcio moderno | mancano dei leader in difesa”

(Di martedì 12 settembre 2023) Fabioha parlato alla Gazzetta dello Sport della situazione difficile dele della Nazionale italiana: “Nonpiùa unveloce e fisico. Abbiamo faticato nel finale per il pressing della Macedonia. L’Europeo l’abbiamo vinto ai rigori, non dominando le partite. All’Italia in questo momentodeiin, che abbiamo storicamente sempre avuto. In attacco non c’è imprevedibilità. Tutti i giocatori devono sapersi inserire in area”. SportFace.

su Spalletti 'Questo Spalletti deve ritrovare: le coperture difensive in cui eravamo ... Abbiamo giocatori europei ma tanti: Tonali, Barella, Bastoni, Locatelli, Raspadori, Chiesa, Frattesi ... Le parole di Fabio sui problemi dell'Italia: "non siamo più abituati ad un calcio veloce e fisico, si è visto con la Macedonia"

L'Italia di Luciano Spalletti deve apportare due correttivi, se vuole sperare di tornare ad alti livelli: è il pensiero di Fabio Capello. L'ex tecnico del Real Madrid, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Capello su Spalletti "Questo Spalletti deve ritrovare: le coperture difensive ..."